Fiorentina, Commisso: “Ci stanno le sconfitte con Napoli ed Inter, non stiamo facendo male. Viola Park? Sarà un’opera…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a parlare e lo fa ai canali ufficiali gigliati: “L’ultimo periodo è stato molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro nuovo centro sportivo. Poco fa ho parlato con la prima squadra, gli ho detto tutto quello che pensavo: dobbiamo fare buone prestazioni e vincere le partite. Le sconfitte con Inter e Napoli ci possono stare, ma il trend delle ultime giornate non è negativo, abbiamo raccolto 7 punti in 5 partite. Nuovo stadio? Ringrazio il sindaco di Firenze Dario Nardella che sta portando avanti questo progetto di Campo di Marte. Ho sentito che si può iniziare ma non si sa quando verrà finito. Il viola park? Ci saranno 400 parcheggi e sarà un’opera importante della città di Firenze”.