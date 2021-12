Fiorentina, Commisso con la polmonite: torna in America per curarsi

Problemi di salute per il patron Viola

C'è un po' di apprensione in casa Fiorentina non per le vicende calcistiche ma per quelle fuori dal terreno di gioco e che riguardano la salute del patron Rocco Commisso. Infatti, nonostante la decisione e l'importanza delle parole rilasciate in diverse interviste nella giornata di ieri, il numero uno Viola si trova a dover fare i conti con una polmonite che non guarisce.