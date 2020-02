Fiorentina, Commisso è una furia: “Disgustato, gli arbitri non devono decidere le gare”

Rocco Commisso è una vera furia al termine del match tra Juventus e Fiorentina. Il numero 1 della Viola si scaglia contro l’arbitraggio ai microfoni di DAZN: “Sono disgustato. Con Genoa e Inter non ci ha dato rigori. Gli arbitri non possono decidere le partite. Devono lasciare che le si decidano le partite in campo. La Juventus non ha bisogno degli arbitri con il monte ingaggio che ha. Bisogna aiutare il calcio, ma non così. Questo non ci voleva. Se la Juventus è più brava di noi, deve vincere sul campo. I giocatori sono tutti furiosi. Eravamo 1-0 e dal rigore della Juventus sono nate le polemiche”.