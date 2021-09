Fiorentina, Commisso: “Futuro Vlahovic? Suo agente venga a Firenze a trattare”

Il patron Viola aspetta per il rinnovo del bomber

Come riporta l'Ansa, il numero uno Viola si è detto infastidito dalla situazione: "Stiamo lavorando da mesi sul rinnovo del giocatore e, come ho detto anche di recente, non sono né ottimista né pessimista. Ho parlato con Dusan e mi dice che deve pensare solo a giocare e che devo parlare con il suo agente, ieri ci ho parlato e lui mi ha detto che devo discutere con il ragazzo... ", ha detto Commisso. "Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio e siccome è giusto che Vlahovic si concentri sul campo mi aspetto allora che venga il suo procuratore a trattare con noi. Abbiamo offerto la cifra più alta ad un giocatore della storia viola, più che a Batistuta e Ribery, un contratto fino al 2025 a quasi 40 milioni lordi. Io quando ho cominciato a lavorare prendevo 200 dollari a settimana, non so dove andrà a finire il calcio".