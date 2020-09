Fiorentina, Commisso: “In Italia i debiti sono una malattia, io porto i cash”

La Fiorentina di Rocco Commisso ha iniziato alla grande il campionato ottenendo una vittoria per 1-0. La rete decisiva di Castrovilli ha regalato i primi tre punti della stagione e dopo il match il numero uno viola ha parlato ai microfoni di SkySport.

LE PAROLE DI COMMISSO

Riguardo l’indebitamento dei club italiani, l’imprenditore italoamericano ha risposto: “Qui in Italia i debiti sono una malattia… se io li avessi fatti non sarei arrivato fino a qui. Nelle aziende pubbliche si fanno molti debiti, ma per mia decisione fino ad oggi si fanno solo in America: in Italia portiamo il cash, ce n’è bisogno! Certo, se me lo fanno spendere… spero si faccia il centro sportivo. 70 milioni per Chiesa? Non rispondo, dite sempre le stesse cose. Fateci lavorare, la nostra squadra è fatta, ma se ci saranno altre occasioni qualcuno arriverà. Vediamo che succede. L’anno scorso ho fatto acquisti a gennaio perchè ero spaventato, dopo Montella pensavo di retrocedere. Ora ci sono i nuovi che mi sono piaciuti: anche Borja Valero è entrato bene”.