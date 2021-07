Fiorentina, Commisso: “Mendes e Gattuso? Non è accettabile”

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato dell’arrivo di Italiano e dell’addio di Gattuso

Redazione ITASportPress

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al podcast ufficiale del club viola, soffermandosi anche sull’addio di Gattuso: “Voglio dare il mio benvenuto ad Italiano, ieri ho parlato per la prima volta con lui, è in Sicilia a godersi le vacanze prima di mettersi al lavoro. Voglio anche dire che abbiamo parlato con lo Spezia l’intesa ha messo d’accordo entrambe le parti, siamo rimasti in ottimi rapporti. Questa trattativa è stata molto complicata, ma Vincenzo ha voluto fortemente venire da noi, questo ci rende orgogliosi”.

SUI PROCURATORI – "Ci sono molti conflitti di interessi, che in America non potrebbero essere accettabili. Con Sergio Oliveira, il procuratore (Jorge Mendes, ndr) rappresentava il giocatore, il Porto e Gattuso: dovevamo fare qualcosa, non voglio fare di tutta l’erba un fascio e dire che tutti i procuratori sono il male, ma bisogna che il sistema cambi. Noi andiamo avanti sul mercato".

SU GATTUSO - "Mi dispiace per com'è andata, ma per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare cosa è successo. Se i suoi avvocati volessero togliere la clausola di riservatezza, lo spiegherei volentieri com’è andata".

SU ANTOGNONI - "Ho avuto un ottimo rapporto con lui fin dal primo momento, spero che accetti la nostra offerta. Secondo noi il nuovo ruolo sarebbe perfetto per lui, ha fiuto per il talento. Se poi vorrà interrompere il lavoro saremo dispiaciuti, ma Firenze sarà sempre casa sua. Ho visto le partite dell’Europeo, è stato bellissimo vedere gli stadi con i tifosi. Spero che presto si possa tornare a riempire il Franchi".