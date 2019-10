Fiorentina, Commisso non ci sta: “Contro la Lazio viste cose un po’ scandalose…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Anch’Io Sport dei temi caldi del campionato italiano e non solo.

MOMENTO – “Sensazioni? Non belle. Sono in America adesso, ho lasciato l’Italia dopo la gara contro la Juventus. Ma quello che è successo ieri sera (contro la Lazio ndr) non mi è piaciuto. Ho visto proprio cose che non mi sono piaciute”.

VAR – “Io in America guardavo moviole ecc. Ma ora in Italia capisco meglio cosa vuol dire moviola. Credo che quanto accaduto ieri sia un pochino scandaloso. Ribery ‘poveretto’ è stato un po’ nervoso fa uno sbaglio anche se magari ha ragione. Ma tutto è iniziato da un fallo che non è stato fischiato. C’è il VAR perché non sono andati a vedere. Anche con il Napoli è stato così”.

RIBERY – “Rischia squalifica? Se verrà squalificato faremo qualcosa. Ci sono regole internazionali, i giocatori devono rispettarle ma anche gli arbitri devono essere all’altezza”.

CHIESA – “Rimane? Io l’ho detto anche da poco. Sicuramente rimarrà almeno un anno. Poi il ragazzo deve fare il suo. Gioca, ride. Pure lui ieri sera non era in buone condizioni. Ha fatto una bellissima partita e ‘poveretto’ anche lui”.

CASTROVILLI – “Abbiamo fatto un contratto di 5 anni. Ma i contratti qui non si onorano? Lasciatemi un giorno di pausa. Quando si fanno certi contratti bisogna rispettarli. Ce lo teniamo e speriamo a lungo”.

STADIO – “A che punto siamo? Se la politica ci aiuta e le cose vanno come devono, secondo me si posso fare le cose anche ‘fast fast fast’. Speriamo sia tutto finito entro due anni. Per ora c’è il progetto per il centro sportivo e stiamo andando avanti”.

MILAN – “Volevo comprare il Milan? Sì, ma non ho mai visto questo signore cinese. La nostra offerta era buona. Noi ci credevamo. Non capisco perché non abbiamo chiuso”. “Come avrei gestito il Milan? Non so se l’avrei gestito meglio o peggio di Elliott. Io sono contentissimo di Firenze e della Fiorentina”.