Fiorentina, Commisso punge Chiesa: “Ogni giorno manda messaggi d’amore alla Juve. Con noi mai fatto…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione trattando diversi temi legati all’attualità dle mondo Viola. Dal mister Prandelli fino alle voci sul presunto contatto con Sarri. Inoltre, il numero uno del club ha mandato anche una piccola frecciata all’ex Federico Chiesa, ora alla Juventus.

Commisso a 360°

“In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti”, ha esordito Commisso senza peli sulla lingua. “Non ho programmato? La programmazione l’ho fatta attraverso gli investimenti. Soldi veri. Chi mi accusa di ciò vorrebbe decidere dove e come spendere i mie soldi. Le sembra normale?”.

Sulla Viola, ed in particolare su mister Prandelli e le voci su Sarri: “Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato sulla sedia. Ero una furia per una notizia falsa. Una patacca totale. Bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzante”. Sull’attuale tecnico: “Prandelli ha tutto il mio sostegno. Ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo. Fino a metà gara con lo Spezia sentivo solo critiche. Ma le sembra normale dopo un 3-0 sentire anche alla fine più critiche che consensi?. “Il suo rinnovo? Nella mia logica mi sarei aspettato di fare meglio dell’anno passato. Ma non sarà solo in base a ciò che deciderò le riconferme”.

Infine una frecciata all’ex Chiesa: “”Ogni giorno manda messaggi d’amore alla Juve. Non ricordo lo abbia mai fatto quando stava con noi alla Fiorentina…”.