Fiorentina, Commisso punge i suoi: “La squadra non mi è piaciuta. Sono rattristato”

Non è per nulla soddisfatto Rocco Commisso dopo il 5-2 subito ad opera del Cagliari dalla sua Fiorentina. Il patron viola ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ammonendo la squadra per la prestazione opaca offerta alla Sardegna Arena nel match delle 12,30.

Commisso, però, si è complimentato coi rivali e con il giovane attaccante Vlahovic, autore dei due gol viola, nonché i primi in Serie A della sua carriera. Ecco il suo messaggio:

“Congratulazioni al Cagliari per la bella partita e anche a Simeone per la prestazione e il gol. Ancora una volta abbiamo fatto un primo tempo non giocando bene e la squadra non mi è piaciuta. Sono molto rattristato per i nostri tifosi che anche qui a Cagliari ci sono sempre stati vicini. Almeno una nota positiva in questa brutta giornata, grazie ai primi due gol di Vlahovic in Serie A: bravo!”, ha detto Commisso.