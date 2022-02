Fiorentina, Commisso: “Ricevuto cattiverie e offese. Adesso devo riflettere”

Tuona dagli Stati Uniti il patron viola

La cessione dell'attaccante Dusan Vlahovic alla Juventus ha scosso l'ambiente della Fiorentina. Molti tifosi e vari gruppi organizzati viola hanno puntato l'indice sul presidente Rocco Commisso che dalla sua residenza americana ha replicato attraverso i canali social ufficiali: “Sono amareggiato e deluso, devo fermarmi per riflettere. Pensavo di aver dimostrato in questi anni con la mia famiglia e chi lavora con me, tipo Joe Barone, quali sono i nostri principi e valori. Ho messo subito tutta la mia energia e la mia disponibilità economica per la Fiorentina e per Firenze senza tirarmi mai indietro. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni mi lasciano molto deluso sono ingiuste e non posso accettarle. Ringrazio i tantissimi che ci hanno dimostrato affetto in questi giorni. Però ci sono cose che mi lasciano pensieroso sulle scelte che dovrò fare in futuro”.