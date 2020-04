Fiorentina, Commisso: “Salute prima del calcio. Stipendi? Giocatori facciano il loro”

Il calcio italiano oggi è diviso tra chi propone lo stop definitivo e chi, invece, vuole portare a termine la stagione. Mentre le altre federazioni europee hanno già trovato accordi di massima, in Italia si naviga ancora a vista senza una reale unità d’intenti tra i vari presidenti.

COMMISSO – In casa viola la volontà è quella di riprendere a giocare. A confermarlo è il presidente Rocco Commisso che ai microfoni di Radio1 ha specificato: “Io credo che debba riprendere, ma sempre se ci saranno le condizioni per farlo. La salute viene prima del calcio, ma l’industria calcistica prima o dopo dovrà ripartire. Non è facile ricominciare subito in Italia, anche perché non ci sarà turismo. Può darsi che si ricominci il 4 maggio con gli allenamenti, ma ancora sarà lunga e tutto a porte chiuse. La cosa più importante sarà non rovinare il prossimo campionato”.

INGAGGI – Riguardo al taglio degli ingaggi dei giocatori, Commisso ha dichiarato: “Stiamo perdendo decine e decine di milioni con le valutazioni dei giocatori, e credo che anche loro debbano fare qualcosa. Abbiamo cominciato a parlare con i giocatori, ma non siamo al punto di poter annunciare qualcosa”.