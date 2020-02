Fiorentina, Commisso: “Stiamo investendo tanto a Firenze. Serve tempo”

La Fiorentina incassa un bruciante k.o. contro l’Atalanta. Il presidente viola Rocco Commisso si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Voglio ringraziare i nostri tifosi. Sono stati i numeri uno in questi giorni. Hanno fatto un tifo molto caldo, spero che non li multino. Ogni partita è differente. In 10 abbiamo battuto l’Atalanta qualche settimana fa. A volte si vince e a volte si perde. Questo è il calcio e va accettato. Giudizio su Iachini? Ha fatto molti punti con buone squadre. Contro il Bologna loro hanno fatto un gol negli ultimi trenta secondi. Con la Juve c’è stato un incidente… Non tutti i giocatori sono disponibili. Ho visto Igor molto bene. Anche Cutrone sta facendo il suo lavoro. Ognuno vuole sempre vincere, ma dobbiamo accettare la nostra classifica. Stiamo investendo tanto qui, specialmente si avremo lo stadio. Arriveremo col tempo. E devo dire che i tifosi ci hanno concesso tempo. Arbitri? Io non parlo bene l’italiano. Ci sono stati troppi commenti, specialmente da parte di ex calciatori”.