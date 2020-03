Fiorentina, Commisso: “Tre membri dello staff in ospedale. Ci sono 8/10 infetti”

La pandemia Covid-19 ha investito prepotentemente anche la Serie A. Sono ormai diversi i giocatori e non solo che hanno contratto il virus e si teme che il numero possa salire. Anche in casa Fiorentina l’allerta è al massimo dopo la notizia rivelata da presidente Commisso ai microfoni di SkySport: “Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8/10 infetti. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta. È un nostro dovere aiutarli. Siamo arrivati già oltre 400mila euro e di questo sono molto contento”.