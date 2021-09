Fiorentina, Corvino: “Vlahovic pagato uno sproposito. Italiano un predestinato”

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino racconta le sue impressioni su Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano

La Fiorentina sembra aver trovato il giusto cambio di ritmo. Merito anche delle prodezze di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo è un gioiello scoperto da Pantaleo Corvino . L'ex direttore sportivo della Viola racconta un retroscena sull'acquisto ai microfoni di Radio Toscana: "Lo pagai una cifra sproporzionata per un giovane di 17 anni, un milione di euro, occupando peraltro un posto da extracomunitario in rosa e questo attirò su di me molte critiche. Ma questo basta per far capire quanto ci ho creduto fin da subito. Se rinnova? Vlahovic è un ragazzo già molto maturo, con alle spalle una famiglia straordinaria che lo ha sempre consigliato bene. Quando lo portai a Firenze, dopo che il ragazzo firmò, sua madre mi disse: 'Direttore, ha preso il nuovo Batistuta'. Le risposi: 'Va bene anche se sarà il nuovo Toni'".

Corvino analizza anche il momento dei vari tecnici al timone delle squadre di A: "Gli allenatori bravi secondo me sono quelli che rimangono convinti delle loro idee a prescindere dai calciatori che hanno a disposizione. Tra quelli che preferisco quest’anno c’è Spalletti, che in poco tempo ha saputo far valere il suo modello di calcio nonostante sia succeduto ad un allenatore con idee forti come Gattuso, cambiando pochi interpreti rispetto all’anno prima. Pure Italiano spicca per avere un proprio modello, occupando tutte le zone del campo con equilibrio. Per me, lui è un predestinato, un allenatore sulla strada giusta per diventare un grandissimo tecnico".