Fiorentina, Cutrone: “Bravi a rimanere in partita. Per me il Milan non sarà mai un avversario”

Stanco, ma felice. Patrick Cutrone si presenta così ai microfoni di Dazn per analizzare la partita finita 1-1 grazie al rigore nel finale di Pulgar: “Siamo stati bravi a rimanere in partita e recuperarla. Entro sempre con la voglia di vincere e di far bene. Sono riuscito a prendere un rigore e sono contento. Ringrazio i tifosi viola”.

MILAN – “Per me il Milan non sarà mai un avversario. Li rignrzio per gli applausi. Sono entrata con la voglia che ho sempre di vincere. E stata una bellissima sfida”.

RIGORE – “Volevo calciare il rigore, ma non avrei mai esultato. C’è un rigorista nella squadra che è Pulgar e va bene così. Io la Fiorentina la devo ringraziare perché ha creduto in me e devo ripagare la fiducia”.