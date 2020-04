Fiorentina, Cutrone: “Coronavirus? Ho avuto paura…”

Tra i giocatori risultati positivi al Coronavirus nelle scorse settimane c’è anche l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone. Il calciatore viola ha raccontato la propria esperienza a Tuttosport.

COVID-19 – “Il peggio è passato, adesso sto bene: ho ripreso ad allenarmi tra tapis roulant e palestra a casa. Ho però avuto paura: questo è un virus subdolo, che nessuno conosce. Inizialmente ero molto preoccupato per me, per i miei compagni e per le persone che mi erano state vicine. Poi le cose sono iniziate ad andare meglio e mi sono tranquillizzato. Il sollievo vero e proprio è arrivato con l’esito della negatività: soltanto allora mi sono realmente tolto quel peso dalle spalle”.

