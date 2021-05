Fiorentina doma la Lazio con una doppietta di Vlahovic

Biancocelesti dicono addio alla corsa per un posto in Champions

Successo della Fiorentina contro una Lazio dimessa nel match che chiude il sabato della 35^ giornata di Serie A. Gara bella e aperta al Franchi. Occasioni sia per la Fiorentina che per la Lazio ma è la formazione di Iachini a trovare il guizzo vincente con Vlahovic che appoggia in rete su bell'assist di Biraghi. Lo stesso attaccante ha siglato a 2' dalla fine il raddoppio per la Viola. Per la Lazio sconfitta che la toglie dalla corsa per un posto in Champions League.