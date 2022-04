Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

La Serie A torna in campo dopo gli anticipi del sabato. La 31^ giornata apre le danze di domenica col lunch match tra Fiorentina-Empoli . Derby toscano per gli appassionati del calcio italiano che alle 12:30 al Franchi potranno godersi lo spettacolo. I due allenatori hanno già comunicato le formazioni della sfida.

Solito 4-3-3 per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che per l'occasione lancia dal 1' Cabral in attacco. Con lui Gonzalez e Saponara. Iniziale panchina per Ikoné. In mezzo al campo la certezza Torreira con Duncan e Castrovilli. Capitan Biraghi sulla fascia mancina della difesa guidata da Milenkovic al centro. In porta Terracciano.