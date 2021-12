Fiorentina fermata dal Sassuolo: al Franchi è 2-2

La Fiorentina ha giocato in 10 uomini dal 68' per l'espulsione di Biraghi

Il lunch match della 18a giornata di Serie A è finito in parità, 2-2 tra la Fiorentina e il Sassuolo. Al Franchi botta e risposta tra viola e neroverdi che hanno giocato un buon match conducendo per 2-0. Un gran destro di Scamacca dal limite dell'area porta gli ospiti in vantaggio al Franchi dopo 32'. Dopo l'assist, Frattesi firma il raddoppio con un inserimento vincente su invito di Raspadori. Poi ci pensa Consigli a salvare il risultato fino all'intervallo. In avvio di ripresa accorcia Vlahovic e a mezz'ora dal 90' Torreira trova il pari.