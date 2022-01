Fiorentina, Flachi a ISP: “Vlahovic sei un ingrato. E andare alla Juve poi…”

L'ex calciatore della Fiorentina ha parlato a Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Flachi , ex calciatore della Fiorentina che ha detto la sua sul trasferimento di Vlahovic alla Juve.

“Non è stato grato nei confronti della Fiorentina, che lo ha lanciato nel grande calcio Se vuoi andare via puoi andare via, però non dichiarare amore eterno a Firenze… A livello di comunicazione ha sbagliato tutto. I tifosi viola non lo meritavano”.