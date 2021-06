Fiorentina, Gattuso potrebbe lasciare il club

Alla base divergenze di mercato con la proprietà del club viola

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, potrebbe lasciare il club toscano per disaccordi di mercato con la dirigenza. Sono nate tensioni tra le parti per il rifiuto del club di ingaggiare i giocatori proposti da Jorge Mendes, che è anche il rappresentante di Gattuso. L’allenatore calabrese, che aveva firmato un biennale, si aspettava la definizione delle trattative per il centrocampista Sergio Oliveira e per l’attaccante esterno Guedes. L'allenatore starebbe pensando di non continuare l'avventura con la Viola per questi dissidi che però potrebbero ancora essere appianati. A fine maggio la Fiorentina ha annunciato la nomina di Gennaro Gattuso in sostituzione di Giuseppe Iachini, che a sua volta ha guidato la squadra dallo scorso mese di marzo dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. Gattuso invece ha allenato il Napoli ed è andato via anche per divergenze con il presidente Aurelio De Laurentiis.