Fiorentina, Iachini: “Abbiamo sprecato tanto. Bisogna voltare pagina”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha analizzato la sconfitta subito dopo la gara interna contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “In queste prime partite di ripresa dopo lo stop abbiamo creato tante volte, tre pali o traverse e anche sullo 0-0 abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo creato e calciato in porta tante volte, anche sullo 0-0 in realtà. E un peccato perché abbiamo commesso errori individuali che hanno complicato la partita. Il Sassuolo ci ha aggredito, ma noi abbiamo sprecato molto. Le occasioni ci sono state, ma loro (Sassuolo ndr.) hanno concretizzato su due nostri errori. C’è rammarico perché ci poteva essere un altro risultato. Abbiamo creato tanto per poter segnare, anche nelle partite precedenti. Due nostri errori hanno indirizzato la partita e noi non siamo riusciti a raddrizzarla. Dobbiamo stare più attenti, forse ha inciso un po’ di stanchezza. Cercheremo di girare pagina subito”.