Fiorentina, Iachini: “Atteggiamento buono, il percorso continua”

Tra Udinese e Fiorentina è finita in pareggio dopo una partita in realtà priva di grandi emozioni. L’allenatore dei viola Beppe Iachini ha analizzato il match ai microfoni di SkySport: “Abbiamo provato in tutte le maniera a vincere la partita, come è nella nostra mentalità. I ragazzi hanno fatto una buona gara, considerando le porte chiuse e il valore degli avversari che avevamo davanti. Abbiamo avuto le nostre chance, abbiamo fatto un buon possesso palla ma a volte ci è mancata la giocata decisiva. Un bravo al loro portiere. Le tante punte in campo? Sì, volevo forzare la partita: stavamo avendo un buon palleggio e abbiamo cercato di aumentare il peso offensivo per poterla vincere. Non ci siamo riusciti ma l’atteggiamento del gruppo è stato buono, ora andiamo avanti: il percorso continua”.