Fiorentina, Iachini: “Atteggiamento giusto. Castrovilli? Speriamo non sia niente di grave”

Soltanto uno 0-0 interno contro il Genoa per la Fiorentina nell’anticipo delle 18 della ventunesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico Giuseppe Iachini al termine del match.

ATTEGGIAMENTO – “Castrovilli è andato a fare degli accertamenti in ospedale, verificheremo le sue condizioni: speriamo non sia niente di grave. Oggi è stata una partita particolare, il Genoa ha dei giocatori importanti, che valgono di più della classifica che ha. Siamo partiti forte ed abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Dopo il rigore forse abbiamo perso un po’ di serenità, facendo qualche errore tecnico. Nella ripresa abbiamo avuto l’atteggiamento giusto ed abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio. Abbiamo commesso qualche errore sulle chiusure preventive e lì il Genoa è stato bravo a metterci in difficoltà. La solidità difensiva c’è, qualche sbavatura è normale che ci sia. In avanti ho quattro ragazzi giovani, stiamo cercando di trovare l’intesa e i giusti meccanismi. Chiesa? Sta lavorando molto bene, sta recuperando la miglior condizione dopo un problema alla caviglia. Ha grandi margini di crescita”.