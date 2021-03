Fiorentina, Iachini: “Ci aspettano dieci partite difficili”

Beppe Iachini ha un forte legame con la Fiorentina: “E’ sempre un’emozione particolare perchè la Fiorentina per me non è una squadra come tutte le altre. E’ la mia squadra del cuore, per l’affetto che ho ricevuto e per come sono stato prima da calciatore e nell’ultima stagione anche da allenatore. Per i rapporti che ho con tutti, con l’ambiente e la piazza”. Così a Viola Channel si è presentato Iachini ai tifosi dopo aver preso il posto del dimissionario Cesare Prandelli. “Ci aspettano 10 partite difficili, importanti e quindi dobbiamo farci trovare pronti per ripartire subito bene. Saranno 10 finali. Volevo porgere un saluto affettuoso a Cesare Prandelli, con il quale mi lega una grande amicizia e stima reciproca. Mi è dispiaciuto di questa sua situazione, non avevo l’aspettativa di tornare ma nel calcio accadono queste cose. Nello stesso tempo mi ha chiamato una Fiorentina in difficoltà, una squadra alla quale sono tanto affezionato. Mi hanno richiamato e cercherò di dare il massimo“.