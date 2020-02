Fiorentina, Iachini: “Ci è mancato l’ultimo passaggio. Pagata la fatica”

E’ terminata da poco la sfida tra Juventus e Fiorentina. Il tecnico dei viola Beppe Iachini si sofferma sulla gara della sua squadra ai microfoni di DAZN al termine del match: “I ragazzi sono stati bravissimi, nonostante le tante gare ravvicinate. Abbiamo concesso poco, ma non siamo riusciti a essere cinici e lucidi in avanti. Abbiamo margini di miglioramento. Lavoreremo per far capire meglio alcuni concetti. I dettagli fanno la differenza in campo. Devo fare comunque i complimenti ai ragazzi che hanno tenuto bene il campo per portare a casa il risultato. Siamo calati nella seconda parte della gara. Non capisco perché dobbiamo giocare tre partite alla settimana. Comunque non ci sono scuse, potevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. A livello di prestazione, la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Non ho parlato con i ragazzi. Commisso? Ci sono emozioni e sensazioni. Noi dovevamo fare la nostra gara. Abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra. Dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. Dobbiamo crearci un’alternativa tattica. E’ solamente da un mese che giochiamo insieme. Dybala? C’è grande affetto con cui ho condiviso una grande stagione. Siamo molto affezionati e legati. A noi allenatori fa molto piacere vedere la crescita dei giovani. Rimane il ricordo e la stima. Vuol dire aver lasciato qualcosa”.