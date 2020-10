Fiorentina, Iachini: “Ci tenevamo a dare un bel regalo al presidente per i 45 anni di matrimonio”

La vittoria contro la Fiorentina riporta serenità nel clan viola. Il tecnico Giuseppe Iachini parla così in conferenza stampa dopo il 3-2 contro l’Udinese: “Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, un centrocampista come Castrovilli deve giocare sempre come oggi, inserirsi in area, tirare in porta, andare con cattiveria. Ci tenevamo a dare un bel regalo al presidente per i 45 anni di matrimonio e abbiamo fatto tutti bene, non solo i nuovi, Callejon si sta adattando, la seconda punta la faceva al Real, adesso lo sto inserendo nella nostra tattica, arriverà al top -riporta tmw.com-. Quarta ha fatto il suo, si sta ambientando e mi è piaciuto. Mi dispiace solo per l’infortunio di Pezzella, siamo stati un po’ sfortunati in questo avvio di campionato. Alle prime due partite abbiamo fatto bene, poi abbiamo perso un po’ di pezzi. Recuperiamo alcuni giocatori, lavoriamo tutti insieme e potremo dire la nostra”.