Fiorentina, Iachini: “Commessi troppi errori tecnici, in casa soffriamo troppo”

Triplice fischio all’Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Atalanta. Il tecnico dei viola Beppe Iachini si sofferma sulla gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo sbagliato qualcosa nell’approccio alla gara. L’altra volta commettendo meno errori abbiamo creato più occasioni. Oggi abbiamo commesso troppi errori tecnici, non creando i presupposti per le giocate. Questo ci succede più frequentemente in casa. Dobbiamo lavorare questo aspetto. Quando andiamo a palleggiare contro queste squadre che vengono a prendere dobbiamo migliorare. Dietro non abbiamo concesso molto dietro. Oggi siamo mancati nell’andare a legare. Abbiamo perso troppi palloni e questo non ci ha permesso di renderci pericolosi. Dobbiamo lavorare con i giovani. Serve più cinismo ed efficacia. Dobbiamo sbagliare meno su aspetti tecnici e offensivi. Interpretiamo bene la fase difensiva, ma in fase di creazione abbiamo grandi margini di miglioramento. In casa paradossalmente soffriamo. Dovremmo avere più serenità nelle giocate. Forse risentiamo del finale di stagione dell’anno scorso. E così non gestiamo al meglio il pallone”.