Fiorentina, Iachini: “Contro la Lazio servirà grande sforzo. Giocare alle 21.45…”

Partita importante per entrambe le squadre quella tra Lazio e Fiorentina. I padroni di casa devono riscattare la brutta sconfitta in rimonta subita contro l’Atalanta, mentre i viola vogliono migliorare la prestazione del Franchi contro il Brescia. Ai microfoni di Dazn Iachini ha presentato il match.

Iachini: “Servirà grande sforzo”

Queste le parole dell’allenatore viola: “La Lazio da diversi anni che lavora con lo stesso tecnico. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, con un gruppo ogni anno rinforzato, di spessore e con giocatori di grande qualità. Da anni sono ai vertici della classifica. Ci vorrà da parte nostra una grande partita sotto l’aspetto tattico, dell’attenzione, della concentrazione per 95 minuti, senza rinunciare ai nostri movimenti in fase di attacco. È chiaro che con queste squadre non si può essere attendisti. Stiamo lavorando su più situazioni tattiche, i ragazzi stanno lavorando bene. Dovremo valutare ogni situazione al dettaglio, sottovalutare ora un piccolo problema significherebbe perdere un giocatore per tanto tempo”.

Partita alle 21.45

La partita è in programma alle 21.45 e Iachini ha leggermente criticato questa fascia oraria: “Può cambiare qualcosa in vista della partita successiva. Si finisce più tardi e ci si riposa meno. Il riposto è fondamentale per affrontare il match seguente. Non sarebbe un problema se si giocasse la settimana dopo, ma giocando ogni tre giorni può rappresentare un ostacolo. Non è un alibi, è solo un dato di fatto. Noi dobbiamo comunque fare il nostro per vincere le partite”.