Fiorentina, Iachini: “Dobbiamo essere più cinici e migliorare”

Il 3-1 casalingo incassato contro il Sassuolo dovrà essere motivo di rivalsa per una Fiorentina ferita che si appresta ad affrontare il Parma. Beppe Iachini in conferenza pre partita ha sottolineato il mancato cinismo della squadra nelle partite precedenti.

Iachini: “Serve cinismo”

Queste le parole del mister: “In queste prime tre partite abbiamo tirato in porta 44 volte, 33 da dentro l’area, e poi non ci siamo riusciti. Colpendo tre pali o trovando delle parate degli avversari. Dispiace che avevamo migliorato la fase della costruzione e del tiro in porta. Ci è mancata la finalizzazione per portare a casa punti importanti. E’ chiaro però che giocando ogni tre giorni dovremo verificare attentamente la situazione di tutti i calciatori, con qualche acciaccato che dovremo valutare con lo staff medico. E’ impensabile che giochino sempre gli stessi anche perché la stanchezza può portare a problematiche di natura medica ma anche a prestazioni con qualche errore di troppo. Tutte situazioni che nel corso di una stagione normale potrebbero non capitare.