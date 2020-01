Fiorentina, Iachini: “Due punti persi, c’è rammarico”

E’ sfuggita proprio sul filo di lana la vittoria per la Fiorentina, fermata sull’1-1 nel recupero dal Bologna. Queste le parole al termine della gara di Giuseppe Iachini, che faceva il suo debutto sulla panchina viola.

RAMMARICO – “Peccato, a parte qualche situazione su palla inattiva avevamo concesso pochissimo al Bologna. Abbiamo dato buone risposte sul piano della compattezza, dell’attenzione e dell’organizzazione difensiva. Qualcosa abbiamo sbagliato, ma dopo solamente una settimana di lavoro non mi aspettavo tanto di più. C’è rammarico per i tre punti persi, ma la squadra ha dato tutto. Chiesa? Ha fatto molto bene, a volte quando era solo non è stato servito. Ci darà una grande mano. Mercato? Dovremo inserire qualche elemento adatto alle nostre idee di gioco, ma di questo deve parlare la società: io penso solamente al campo”.