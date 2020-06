Fiorentina, Iachini: “È mancato solo il gol. Thiago Silva? Sono forti anche i miei”

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno Beppe Iachini dopo il pareggio in dieci conquistato contro il Brescia. La squadra viola ha avuto parecchie chances di vittoria, ma un super Joronen ha sbarrato la porta alla Fiorentina.

Iachini soddisfatto

Queste le parole di Iachini ai microfoni di SkySport: “Oggi, dopo tre mesi, era la nostra prima partita: abbiamo sbagliato qualcosa di troppo all’inizio, andando avanti però abbiamo cominciato a tirare, e ci è mancato il gol. Abbiamo avuto numerose occasioni per poter segnare: sull’episodio del rigore c’è stato un errore ma la squadra ha comunque provato a continuare a giocare e fraseggiare. Non posso rimproverare più di tanto, solo la mancata determinazione quando si doveva fare gol”.

Ribery

Contro il Brescia si sono visti sprazzi del ‘vecchio’ Ribery: “Non era facile, tanti mesi di inattività e due e mezzo in casa… La squadra ha tenuto bene fino alla fine, e anche in dieci abbiamo creato situazioni da gol. Per impegno e volontà non posso rimproverare nulla”.