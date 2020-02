Fiorentina, Iachini: “La squadra ha sempre lottato”

Il pareggio contro il Milan ha soddisfatto parzialmente Beppe Iachini che a Dazn ha analizzato così la partita: “Abbiamo concesso poco. L’obiettivo era quello di fare una buona fase difensivo. In diverse occasioni abbiamo mandato in fuorigioco gli avversari. La squadra l’ha fatto bene. Abbiamo sbagliato nelle uscite a legare il gioco. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla. La squadra ci ha sempre creduto, ha sempre lottato e mantenuto un atteggiamento positivo. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Avevo già preparato i cambi. Avrei fatto lo stesso in caso di parità numerica. In mezzo al campo dovevamo uscire meglio con i centrocampisti. In dieci non me l’aspettavo, ma ci siamo fatti trovare pronti. I ragazzi si sono comportati bene. Peccato per la parata di Begovic sul tiro di Caceres. L’importante è che l’atteggiamento sia giusto”.