Fiorentina, Iachini: “La squadra sta bene. Parole di Sarri? Spero si riferisca al mancato check del VAR”

La Fiorentina si appresta a sfidare l’Udinese in una sfida molto delicata. Si giocherà a porte chiuse e i punti vogliono dire tanto per entrambe le squadre nel proseguo del campionato. In conferenza stampa pre partita Giuseppe Iachini ha presentato il match della Dacia Arena: “Ci aspetta una gara molto difficile, contro una squadra che si conosce bene, con lo stesso allenatore praticamente. Gotti sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra ostica e fisica, difficile da bucare e brava nell’attaccare gli spazi. A centrocampo hanno qualità, sugli esterni sono veloci e sono anche pericolosi sui piazzati. È una gara ostica dal punto di vista tattico. Ci siamo preparati, ma servirà grande concentrazione, si affrontano due squadre fisiche, di buona qualità”.

SARRI – Riguardo alle parole di Sarri dopo il match con il Lione, l’allenatore viola ha commentato: “In Italia c’è la VAR e anche fuori. Nei singoli episodi non vado a giudicare, ma parlando della nostra gara contro la Juventus sono andati alla VAR per il rigore e poi lo hanno dato lo stesso, sono cose che succedono. Voglio pensare che si sia riferito al fatto che non siano stati rivisti gli episodi”.

CRESCITA – “Stiamo crescendo, siamo su un bel percorso ma abbiamo ancora qualche ragazzo che sta recuperando. Guardiamo avanti con fiducia, in campo voglio una squadra organizzata, capace di migliorare le linee di passaggio. Tutti disponibili. Non solo Chiesa, tanti giocatori stanno migliorando dal punto di vista fisico”.