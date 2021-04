Fiorentina, Iachini: “Nessuno ha bacchetta magica. Sul futuro di Vlahovic…”

Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro il Sassuolo

Vigilia di campionato per la Fiorentina di Beppe Iachini che domani affronterà il Sassuolo per la 31^ giornata di Serie A. Il tecnico Viola ha presentato la sfida soffermandosi su diversi temi caldi dell'ambiente toscano: dalla salvezza al calciomercato.

"Nessuno ha la bacchetta magica ma i ragazzi hanno mostrato la disponibilità e l'impegno giusti. Domenica contro l'Atalanta abbiamo avuto un avversario ostico che da tanti anni gioca insieme e abbiamo tenuto botta. Dobbiamo ritrovare la solidità difensiva che l'hanno scorso ci ha permesso di fare risultato. È importante ritrovare l'attenzione al dettaglio che ti permette di non prendere gol", ha esordito Iachini in vista del match contro il Sassuolo.

Proprio sui rivali: "Sviluppano lo stesso calcio da tanti anni, De Zerbi ha fatto un ottimo lavoro , sanno gestire il pallone e hanno grandi qualità tecniche. Per caratteristiche vanno dentro le linee con velocità e tagli da parte dei giocatori tecnici, dovremo stare attenti. Io con il Sassuolo ho vissuto una bellissima pagina di lavoro. Quando arrivai eravamo penultimi, facemmo una grande rimonta fino al decimo posto, valorizzando tanti giovani. Poi non ci sono state le condizioni per rimanere insieme ma c'è grande stima con tutti".

Sul calciomercato: "Rumors su Vlahovic? Questa proprietà ha le armi per tenerlo, ha grande voglia di far bene, un presidente che ci tiene tantissimo: la volontà è questa. Ma ora serve che il ragazzo resti concentrato su questo finale di stagione importante per lui e per noi. Poi starà al presidente parlare con Dusan, ora conta solo il presente", ha concluso il mister.