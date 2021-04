Fiorentina, Iachini: “Pareggio con la Juve è prezioso e bisogna continuare così”

Un buon punto per la squadra viola

Un punto importante per la Fiorentina oggi contro la Juventus al Franchi. Un 1-1 che rispecchia quello che si è visto in campo con un tempo per parte. Meglio la viola nel primo tempo poi è venuta fuori la squadra bianconera nella ripresa. Giuseppe Iachini, allenatore della squadra toscana, commenta a Sky la prova dei suoi: “Il punto ci sta anche bene in un momento in cui conta muovere la classifica. I ragazzi li ho visti un po’ più preoccupati rispetto a inizio campionato ma ci può stare visto la situazione in classifica. La testa fa tanto in questo mestiere, dovevamo lavorare sulle conoscenze che avevamo e ritrovare solidità. Allo stesso tempo bisognava liberare un po’ la testa, se giochi con qualche timore fai il passo indietro e non avanti. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di fare più punti possibili. Per stasera comunque usciamo a testa alta e portiamo a casa un punto prezioso”.