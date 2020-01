Fiorentina, Iachini: “Vittoria ottenuta con il cuore. E possiamo migliorare”

La Fiorentina passa sul campo del Napoli. Il tecnico dei viola Beppe Iachini commenta la gara della sua squadra ai microfoni di DAZN: “I ragazzi sono stati bravissimi perché non era facile per noi recuperare con tante gare nell’ultimo periodo. I ragazzi hanno interpretato la gara nel modo giusto. Lo hanno fatto con il cuore portando a casa una vittoria importante. Stiamo vedendo che i frutti del lavoro si iniziano a notare. Bene così, andiamo avanti. Non abbiamo fatto nulla, ma la strada è quella giusta. Stiamo imparando ad occupare bene l’area. Creiamo occasioni da gol. Non siamo così bravi e concreti a volte, però abbiamo tanti giovani per migliorare questo aspetto. Considerando le difficoltà di una settimana intensa è una grande prestazione. I ragazzi sono stati disponibili, abbiamo fatto anche il doppio allenamento. Abbiamo organizzato una squadra solida in fase difensiva. Non abbiamo le forze per giocare dal basso, i ragazzi non hanno continuità per farlo. Credo che la squadra possa ancora migliorare. Dovevamo tenere la squadra molto corta. Dobbiamo crescere sul piano dell’intensità. Chiesa è stato fermo per un problema alla caviglia e rientrare non è facile. Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche. In questo momento dargli la fascia potrebbe fargli accusare qualche problema in più. La posizione di campo attuale può aiutarlo”.