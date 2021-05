Fiorentina, Iachini: “Voglio risultato positivo contro Cagliari. Su mio futuro…”

Parla il tecnico Viola verso la gara di campionato

"Dopo sette partite sono andato via e ci è mancata la continuità del lavoro, cosa che le altre squadre invece hanno avuto. Senza dubbio se si ha continuità si ha anche una crescita costante. Quando sono tornato si è trovato una situazione difficile mentalmente, anche con la paura. C'era grande tensione e i festeggiamenti di sabato scorso è dovuta a questa. C'era paura con un calendario difficile sia in casa che in trasferta. La classifica era da rimettere e squadre alle spalle con un quadro tecnico importante proprio come il Cagliari e il Torino. Siamo riusciti col lavoro a rimettere in carreggiata la stagione. Siamo una delle squadre che ha segnato di più nelle ultime partite. Sul piano del gioco siamo migliorati, quello che è mancato e abbiamo perso è un po' il lavoro sulla linea difensiva dove la continuità è fondamentale", ha detto Iachini spiegando il percorso fatto in questa annata.

Sul futuro: "Sono stato richiamato in un momento di grande difficoltà. Non ho potuto dire di no per tre motivi: primo perché sono legato alla maglia viola e a Firenze e volevo ricambiare l'affetto in un momento così complicato; secondo perché il presidente ha sempre mostrato grande stima nei miei confronti sia per la persona che per il lavoro che aveva visto sul campo; infine per il rapporto con il gruppo e la squadra tutta, con i quali avevamo vissuto insieme la pandemia e il Covid. Mi sentivo di tornare per dare una mano e cercare di portare la mia esperienza. L'ho fatto molto volentieri e col cuore. Ora stiamo raggiungendo l'obiettivo in un campionato difficile. Io penso a chiudere al meglio la stagione e poi terminato il campionato, anche se i rapporti sono ottimi, Beppe farà, come giusto che sia, il suo percorso. Qui non faccio solo l'allenatore, ci rimetto anche la salute e forse è meglio pensare ad altre cose. Nel calcio mai dire mai ma mi piace rimanere con un grande rapporto con tutti e un grande feeling e finire alla grande così".