Fiorentina-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Fiorentina-Inter si gioca questa sera venerdì 5 febbraio 2021 per la 21^ giornata di Serie A. Anticipo di campionato per la Viola e i nerazzurri che saranno poi impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Match molto interessante per entrambe le formazioni chiamate a trovare i tre punti per dare continuità alle loro prestazioni.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Diverse assenze nei padroni di casa che dovranno rinunciare a Milenkovic e Castrovilli, squalificati. Opterà probabilmente per la formazione migliore l’Inter, senza pensare troppo all’impegno di Coppa Italia. Prandelli dovrebbe schierare in campo Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. Dubbia la presenza di Ribery. Per i nerazzurri Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. Quest’ultimo in vantaggio su Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Inter e Fiorentina si giocherà, come detto, oggi venerdì 5 febbraio 2021. Si tratta del primo anticipo della 21esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le 20.45 Si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze rigorosamente a porte chiuse, come ormai di consueto.

Fiorentina-Inter verrà trasmessa in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Ovviamente sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra opzione per seguire live la sfida tra la Viola e i nerazzurri. Si tratta di Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.