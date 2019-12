Fiorentina-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 15 dicembre

Fiorentina-Inter, si gioca oggi 15 dicembre alle 20,45 il match valido per la 16^ giornata di Serie A. In palio punti preziosi per entrambe le squadre. Padroni di casa che devono uscire dalla crisi, ospiti che devono confermarsi in testa alla classifica.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni – Moduli speculari per le due squadre. Fiorentina in campo con Dragowski tra i pali. Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Pulgar in cabina di regia. Castrovilli a dare fantasia con Chiesa e Boateng possibili partner d’attacco vista l’assenza di Ribery. Inter con poche soluzioni. Handanovic tra i pali. Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Candreva e Lazaro si contendono un posto sulla corsia destra con D’Ambrosio dalla parte opposta. Brozovic con Vecino e Borja Valero in mezzo. Lukaku e Lautaro Martinez, solito duo d’attacco.

Fiorentina-Inter streaming e diretta tv – La gara Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.