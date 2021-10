Fiorentina, Italiano: “Contro il Napoli non sarà una sfida Vlahovic-Osimhen”

Il tecnico Vincenzo Italiano spiega come vede la Fiorentina in vista della sfida al Napoli capolista

Sei partite e altrettante vittorie per il Napoli. Tocca alla Fiorentina provare a fermare la marcia degli uomini di Luciano Spalletti. Il tecnico Vincenzo Italiano analizza l'avvicinamento al match in conferenza stampa: "La settimana è stata come le altre, Castrovilli è out mentre Saponara ha lavorato a parte per un'infiammazione al collaterale. Vedremo se ce la farà. Per il resto sono tutti a disposizione, stiamo lavorando bene: conosciamo l'importanza della partita. La grande difficoltà che ci aspetta, visto che giochiamo contro la prima in classifica, ci sta facendo preparare bene. Napoli? Dico a battuta che abbiamo provato a togliere profondità a Oshimen, ma poi avremmo problemi con Politano e gli altri. Il Napoli ha giocatori velocissimi, che a ridosso dello stretto possono inventarsi in ogni momento una giocata, i terzini accompagnano sul fondo, i centrocampisti calciano da fuori... Sarà una gara in cui dovremo essere perfetti, non c'è un solo pericolo da temere. Noi dovremo essere attenti ed equilibrati per 90'. La sfida è tra Fiorentina e Napoli, non tra Vlahovic e Oshimen: è la gara tra la prima e la quinta in classifica. Qualsiasi risultato verrà fuori non sarà decisivo per la classifica, il campionato è molto lungo".