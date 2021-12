Fiorentina, Italiano: Contro il Sassuolo vietato sbagliare l’approccio”

Il tecnico della viola ha presentato il match di domani che si giocherà al Franchi

SCELTE - " I ragazzi sanno che anche a partita in corso possono essere determinanti. Anche se non si parte titolari, tutti possono diventare decisivi a partita iniziata. Obiettivi: cerchiamo di arrivare alla sosta mantenendo il sorriso e l'entusiasmo".

CONCENTRAZIONE - "Nessuno pensa a quello che succederà dopo Verona. Adesso siamo concentrati sulla sfida al Sassuolo. Da questo punto di vista siamo tutti focalizzati. I ragazzi sono intelligenti e loro stessi sanno cosa serve per diventare ancora più forti. Berardi? E' un attaccante completo, segna , fa assist, dovremo cercare di arginarlo bene, e limitarlo. Non sarà facile perché lui è in fiducia. Dovremo cercare di fare le stesse cose che abbiamo messo in pratica contro Ribery".

SPIRITO DI SQUADRA - "Una cosa che sta accompagnando il mio percorso è che in tutti gli anni noto sempre una fase dove la squadra è in grande crescita e si raccoglie tanto in termini di punti. Qui a Firenze si vede molto lo spirito di squadra. Se c'è qualcosa che rivedo anche nel passato è questo. La classifica ci soddisfa ma non ci accontenta. Si vede anche quando i ragazzi esultano che sudano la maglia dall'inizio alla fine e cercano di trascinare anche il pubblico per festeggiare tutti insieme".