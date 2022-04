Fiorentina, Italiano: “Può capitare di incepparsi, ma perderla 4-0 è un po’ pesante”

L'analisi del mister della Fiorentina dopo lo 0-4 contro l'Udinese

Una sconfitta pesante per la Fiorentina in casa con l'Udinese. Per la Viola è il secondo ko consecutivo che il tecnico Vincenzo Italiano analizza così: "In casa andavamo forte fino ad oggi - ha detto l'allenatore della Fiorentina -. Può capitare di incepparsi, ma perderla 4-0 è un po’ pesante. Siamo partiti male, ho cercato di recuperarla inserendo forze fresche, ma non siamo riusciti a cambiare l'inerzia del match. È stata una giornata storta, non siamo stati i soliti ed è stato giusto perdere. Ripartiamo archiviando la sconfitta e pensando alle prossime partite. L’Europa? Sarebbe una ciliegina sulla torta, ma ultimamente abbiamo perso smalto. Abbiamo avuto molte opportunità per fare gol, ma non le abbiamo sfruttate: bisogna essere più concreti. Poi abbiamo concesso gol banali. Ci teniamo a mantenere la classifica che si siamo meritati durante l’anno, perché il campionato della Fiorentina è stato straordinario".