Fiorentina, Italiano: “Vittoria contro il Milan meritata”

Il commento del tecnico della Fiorentina dopo il 4-3 al Milan

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il successo contro il Milan ai microfoni di DAZN. "I ragazzi hanno giocato una partita intensa con ritmi elevati. Ci tenevamo a non passare per una squadra che non riesce a fare punti con le corazzate. E' una vittoria meritata arrivata dopo tanta sofferenza ma eravamo in grande emergenza. Con una partita di sacrificio e grande spirito abbiamo tirato fuori la prestazione di stasera. Ci metto anche coraggio, personalità e fortuna ma siamo stati bravi e concreti come non mai".