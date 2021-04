Fiorentina-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca al Franchi il big match di Serie A della 33^giornata di campionato

Redazione ITASportPress

Fiorentina-Juventus si gioca oggi domenica 25 aprile 2021 alle ore 15.00 al Franchi. Match valido per la 33^ giornata di Serie A con le due formazioni che dovranno portare a casa i tre punti per continuare a inseguire i rispettivi traguardo: salvezza per i padroni di casa, qualificazione ai posti Champions per gli ospiti.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per la Fiorentina di Beppe Iachini che dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Qualche incertezza anche per mister Andrea Pirlo che dovrebbe mandare in campo la Juventus con Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Scalpita in panchina Morata.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara del 33esimo turno tra Fiorentina e Juventus si giocherà allo Stadio Franchi di Firenze domenica 25 aprile 2021. Ancora una volta non ci saranno i tifosi a cuasa delle limitazione per il coronavoris. Fischio d'inizio previsto per le 15.00.

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, che detiene i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. Basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming di Fiorentina-Juventus attraverso il servizio di Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale.

Un'alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky . Servirà acquistare il pacchetto "Sport" prima di selezionare l'evento.