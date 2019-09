Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Gara che promette spettacolo, quella in programma questo sabato 14 settembre al Franchi. La Fiorentina, ancora alla ricerca dei primi punti in campionato, ospiterà la Juventus, reduce dal successo in extremis contro il Napoli.

LE SCELTE DI MONTELLA – Vincenzo Montella, tecnico dei viola, dovrebbe optare per un 4-3-3, con Dragowski tra i pali, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Pulgar, Badelj e Castrovilli a centrocampo, Chiesa, Vlahovic e Ribery in attacco.

LE SCELTE DI SARRI – Stesso modulo per i bianconeri di Maurizio Sarri, con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai lati di Higuain nel tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Khedira, Pjanic e Matuidi, mentre in difesa, a protezione di Szczesny, ci saranno Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.

Queste le probabili formazioni del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Montella.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, C. Ronaldo. Allenatore: Sarri.