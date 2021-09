Fiorentina, Kokorin: “Mi piace vincere sempre. Idolo è Ronaldo il Fenomeno”

L'attaccante russo deve ancora imporsi con la maglia viola

Crescere, diventare calciatore, maturare. L'attaccante russo Aleksandr Kokorin si racconta, a cuore aperto, tra la sua storia passata e gli obiettivi da raggiungere con la Fiorentina. "Per me adesso l’obiettivo più importante è quello di essere pronto, dal punto di vista fisico, e di giocare. Non mi interessa se da attaccante, a destra, a sinistra, al centro, da difensore. Voglio vincere ogni volta che gioco. Anche in allenamento, e ogni volta che gioco: non importa se gioco a calcio, a ping pong, a basket o alla PlayStation, voglio sempre vincere, non mi piace perdere. Se gioco alla PlayStation contro mio figlio ovviamente no. Delle volte dopo una sconfitta vuoi staccare e rilassarti, è vero, ma nel mio caso quando perdo una partita non sono di buon umore e preferisco restare a casa".