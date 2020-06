Fiorentina, le parole di Commisso sul futuro di Chiesa

Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei giocatori più ambiti nella prossima sessione di calciomercato. Tutto dipenderà da quanto le squadre vorranno investire dopo un periodo difficile come quello dello stop. Da tempo il giocatore sembra essere in orbita Juventus, ma occhio alla concorrenza dell’Inter. Intanto, Rocco Commisso è tornato a parlare del suo futuro e anche di quello di un altro talento di prospettiva: Gaetano Castrovilli.

Commisso a tutto campo

Il patron italoamericano ha festeggiato il suo anniversario da presidente viola e durante la conferenza stampa ha parlato anche di Federico Chiesa: “Sarà la centesima domanda su Chiesa (ride, ndr). I ragazzi devono restare concentrati per questo finale di stagione. Se Chiesa vuole, può andare, ma solo alla cifra che vogliamo noi“. Poi anche una battuta su Gaetano Castrovilli: “Per Castrovilli il discorso è diverso, mi ha detto che vuole restare qui. Per questo gli dico: “Gaetano, non mi deludere eh”.