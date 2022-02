Fiorentina, l’ex presidente Cecchi Gori torna a casa dopo ricovero

L’ex presidente della Fiorentina, 79 anni, aveva avuto il Covid, ma era stato ricoverato per un’insufficienza respiratoria causata da una polmonite

Buona notizie per l'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori che ha superato i suoi problemi di salute. Come si è saputo in queste ore, il produttore cinematografico potrebbe essere dimesso a breve dal Policlinico Gemelli e pertanto farà ritorno a casa dopo un ricovero durato sei giorni per complicanze polmonari. Come riporta il corriere.it, la causa del suo ingresso in ospedale era stata infatti un’insufficienza respiratoria ma sue condizioni erano apparse da subito poco gravi. L’ex presidente della Fiorentina, 79 anni, aveva avuto il Covid, ma era guarito e al suo ricovero era risultato negativo. «Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto»: aveva detto il produttore al telefono dall’ospedale Gemelli dove è ricoverato. «Sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l’ossigeno, ma - ha sottolineato ancora - niente Covid».