Fiorentina, Malcuit si presenta: “Firenze occasione per recuperare il tempo perso. Prandelli mi ha detto…”

Giornata di presentazione per Kevin Malcuit, il nuovo esterno della Fiorentina si è presentato in conferenza stampa: “Ho passato due anni ottimi a Napoli, con Gattuso ho avuto meno tempo per giocare anche a causa di problemi fisici. Sono contento di essere a Firenze, sarà un’opportunità per recuperare il tempo perso. Sono ottimista, credo che andrà tutto bene anche se l’anno scorso ho giocato poco. E’ sempre difficile ripartire quando c’è di mezzo il crociato ma ho ripreso forza mentale. Prandelli mi ha detto che mi vuole al top, posso giocare in tutte le zone della fascia destra”.